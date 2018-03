Aquests són els cinc mòbils que emeten més radiació

Des de fa anys, que científics d'arreu del món estudien les ones de radiofreqüència que emeten els telèfons mòbils. Tot i això, encara no hi ha cap conclusió definitiva sobre els efectes negatius que aquestes poden tenir en la nostra salut.El que sí que se sap és que aquestes ones són una forma de radiació no ionitzant i que poden arribar a trencar enllaços químics del nostre ADN, tal com informa la BBC. I es pot mesurar la radiació exacta que emeten els mòbils? Sí, de fet hi ha una taxa concreta per a fer-ho anomenada "taxa d'absorció específica" la qual ens diu "quina part" de la radiació emesa pels smartphones reté el teixit humà.Si bé no s'ha determinat quin és el "nivell segur" de radiació telefònica, els experts recomanen que sigui igual o inferior a 0,60 watts per kg. A continuació trobareu quins són els mòbils que emeten més radiació. Si en teniu algun d'aquests, els experts recomanen fer servir el mans lliures i intentar trucar poc:Versió sense playbuzz:- OnePlus 5T: 1,68- Huawei Mate 9: 1,64- Nokia Lumia 630: 1,51- Huawei P9 Plus 1,48- Huawei GX8: 1,44