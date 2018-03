Els 5+1 pitjors errors que pots cometre en una entrevista de feina

Les entrevistes de feina solen posar-nos força nerviosos. Volem que tot surti perfecte i ens fa por dir alguna cosa que no agradi a l'entrevistador. Ara bé, el pitjor que podem fer, segons un estudi dut a terme per Simply Hired , és arribar tard. El 93% dels més de 800 directors de recursos humans que van participar en la investigació, van assegurar que no ser puntal el dia de l'entrevista era l'"error més gran" que un candidat podia cometre."Si no és capaç de complir aquest primer compromís quan intenta impressionar-te, el més probable és que no sigui capaç de complir-ne cap", assegura el directiu William Vanderbloeman. A més d'arribar tard, hi ha altres coses que cal evitar sí o sí en una entrevista de feina segons aquest estudi, són aquestes:- Queixar-se- Mostrar que no tens prou preparació- Criticar el teu excap o l'empresa on abans treballaves- Presentar un currículum amb faltes d'ortografia- Demanar més del que t'ofereixen