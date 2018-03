Instagram elimina una opció de les «stories»

This blatant RACISM @instagram @kevin is unacceptable. When you search 'crime' for gifs, a "Nigger crime death counter" appears with a MONKEY cranking it & a white guy telling the "bonzo" to watch the numbers #Instagram #blacklivesmatter @TheAffinityMag REMOVE & APOLOGIZE NOW pic.twitter.com/dOnJFBcHCW — Lyauna Augmon (@LyaunaAugmon) 7 de març de 2018

Segurament ja us heu adonat que des de fa dies Instagram no deixa afegir GIFs a les stories. Doncs bé, aquest cap de setmana la famosa aplicació de fotografies ha confirmat que no es tracta de cap error, sinó que ha decidit desactivar l'opció. El motiu? El contingut racista d'alguns dels stickers animats que provenien de Giphy i que els usuaris feien servir per a les seves històries.Tal com publica Tech Crunch , Instagram va decidir prendre aquesta decisió després que una noia denunciés a Twitter que al buscar GIFs amb la paraula "crim" li apareixia un "marcador" que enumerava quantes persones negres havien mort.Aquesta app no ha estat l'única en retirar els stickers animats. Aquest mateix dissabte Snapchat anunciava que també eliminaven els GIFs perquè no tolerava aquest tipus de continguts.