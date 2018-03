VÍDEO Treballen més de 3.000 hores extres perquè un pare pugui estar amb el seu fill malalt de càncer

Andreas Graf aus Fronhausen kümmert sich um seinen Sohn Julius, der an Läukemie erkrankt ist. Damit er Zeit mit seinem Kind verbringen kann, schenken ihm seine Kollegen über 3.000 Überstunden. https://t.co/fHORb8DRBW (Das ganze Video) pic.twitter.com/tqTpTJjcWH — RTL Hessen (@RTLHessen) 6 de febrer de 2018

Es diu que qui té un amic, té un tresor. L'Andreas Graf en té, com a mínim, 650. Són els seus companys de feina que han anat fent torns fins acumular 3.250 hores extres que han posat a la seva disposició perquè pugui passar el temps amb el seu fill de cinc anys i que pateix leucèmia. Se'n fa càrrec ell sol, des de que va morir la mare.Aquest gairebé mig any de temps, que traduït en jornada laboral significa més d'un any a lliure disposició. És la resposta de la plantilla als continus permisos per acompanyar el seu fill per tractar-se la malaltia. Graf treballa a l'empresa de disseny, Seidel, situada a la localitat alemanya de Fronhausen.Una espectacular reacció de tots els treballadors de la companyia i una implicació total, ja que hi han pres part la totalitat del personal.