Les passes que cal fer per saber si un usuari t'ha bloquejat a Facebook

Twitter i Instagram té unes funcions explícites per bloquejar usuaris i que així ho notifica als bloquejats o indica "aquest compte és privat". No així Facebook, però hi ha diferents maneres d'esbrinar si algú ha impedit que puguis llegir el seu contingut. La més evident i instintiva és buscar pel nom a la barra de cerca. Si no apareix és una pista, tot i que pot haver introduït pautes perquè la persona no pugui ser trobada.



També és possible que tingui compte, però que quan intentes accedir-hi apareix el missatge "pàgina no disponible". Això només pot voler dir que realment no existeixi o que no estàs autoritzat per entrar al contingut.



Una altra alternativa per confirmar si t'han bloquejat és recuperar una conversa. Si el nom de l'usuari està en negre i no pots accedir al seu mur, voldrà dir que t'ha bloquejat. La prova definitiva que ho confirmarà és buscar el perfil de la persona per Google, havent tancat la pròpia sessió de Facebook. Si pots entrar i navegar pel seu compte, és definitiu: t'ha bloquejat.