L'entrenadora física Olga Demidova, de 44 anys i nascuda a Rússia, fa sis anys que no es talla el cabell. "Un dia vaig llegir en un article que explicava que no tothom podia tenir els cabells llargs, ja que es tractava d'una peculiaritat genètica. Així que vaig decidir esbrinar fins on em podia arribar", assegura al Daily Mail Molts potser pensareu que es gasta una fortuna en xampús, suavitzants i altres productes capil·lars, però el cert és que mantenir la seva cabellera li surt molt barat.Olga Demidova assegura que es compra els xampús al supermercat i que només es fixa en que continguin queratina. A banda d'això, aconsella no rentar-se el cap més de dos cops per setmana i evitar fer servir assecador o planxa, ja que, segons ella, crema els cabells i fa que creixi menys de pressa.