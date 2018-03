Un nen de dos anys bloqueja l'iPhone de la seva mare... per 47 anys

Ensurt majúscul d'una dona xinesa quan al seu iPhone hi tenia un missatge que deia "inhabilitat pels propers 25 milions de minuts". És a dir, uns 47 anys. Això és el resultat d'haver deixat l'aparell sota custòdia del seu fill de dos anys.El nen volia veure vídeos, segons explica South China Morning Post , recollint una informació del portal Kankanews . Quan va intentar desbloquejar el telèfon va introduir diverses vegades erròniament la contrasenya. Per cada intent fallit va anar acumulant un període de temps fins arribar aquestes gairebé cinc dècades.En la informació es contacta amb un tècnic d'Apple store de Shanghai, Wei Chunlong, qui admet que és un cas habitual. Per exemple, detalla el rotatiu, que es va trobar un amb més un bloqueig de més de 80 anys, també per haver introduït contrasenyes errònies.Finalment, la dona ha pogut recuperar el seu mòbil. Això sí, ha perdut tota la informació que hi tenia emmagatzemada. "Realment no podia esperar 47 anys i dir-li al meu net que era per un error del seu pare", va lamentar la dona, en un to de broma.