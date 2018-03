Dues (grans) millores als àudios de Whatsapp

Bones notícies per als usuaris de WhatsApp. L'aplicació de missatgeria instantània torna a evolucionar i aquesta vegada ho fa en l'apartat de les notes d'àudio. Dues senzilles millores faran la vida més fàcil a aquells que opten per enregistrar la veu i no escriure.Segons apunta Xataka Móbil , està previst que els àudios es puguin escoltar abans d'enviar al destinatari i alhora, permetre l'opció de repetir-los.El segon canvi és que s'ha acabat el fet de mantenir polsat el botó de micròfon per gravar els àudios. Segons WaBetaInfo , la versió beta 2.18.71 de Whatsapp ja porta incorporada aquesta opció. Per enregistrar el so només caldrà fer lliscar cap amunt la icona que fins ara calia mantenir premuda.