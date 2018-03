«El Jueves» destapa una enquesta molt sospitosa de l'«ABC»

Atentos al @abc_es demostrando su rigor y nivel periodístico.



Han 'fabricado' una noticia en base a una encuesta en Twitter con 11 votos, la cual ha pasado a llamarse 'un estudio' y, por tanto, las 8 personas que votaron en contra 'el 70% de los madrileños'. pic.twitter.com/C9cYRVV7iU — El Jueves (@eljueves) 9 de març de 2018

El crédito del descubrimiento para @ecomovilidad y @Willy_Sanz_.



Un saludo también a @abc_motor y sus genitales del tamaño de Júpiter fabricando un titular tan burdamente manipulado. A saber qué otros colarán cuando nadie mira. — El Jueves (@eljueves) 9 de març de 2018

Diuen que les enquestes les carrega el diable. Tanmateix, sovint hi ha sondejos que directament són falsos o molt sospitosos. El darrer exemple l'ha protagonitzat el diari ABC en una enquesta sobre la vianalització de la Gran Via de Madrid. Ha hagut de ser la revista satírica El Jueves la que hagi destapat el seu origen presumptament fraudulent.L'ABC va publicar aquest dijous una notícia que titulava: “ El 70% de los madrileños está en contra de la peatonalización de la Gran Vía ”. La informació arribava just un dia abans que comencessin les obres de remodelació d'aquesta cèntrica artèria de la capital espanyola.La informació de l'ABC es basava en un estudi d'autoscout24, una plataforma online d'anuncis classificats de compravenda de vehicles. Asseguraven que el 73% dels madrilenys estaven en contra de les obres i només el 27% a favor. “L'estudi recull les opinions de mig miler d'internautes residents a la capital”, però sense aportar cap fitxa tècnica ni cap dada addicional. El nivell de l'enquesta va fer que cap altre mitjà se'n fes ressò.Però els dubtes encara han augmentat gràcies a El Jueves. Ha descobert que autoscout24 va fer aquesta mateixa enquesta al seu Twitter el 17 de gener amb una participació molt minsa: 11 persones. D'aquestes... el 73% va votar en contra i el 27% a favor. L'ABC va acabar fent una notícia a partir d'un sondeig a Twitter amb onze participants?El Jueves acaba saludant l'ABC i els seus "genitals de la mida de Júpiter".