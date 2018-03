Revolució a la xarxa pel nou invent per donar menjar a nadons que s'adapta al mòbil

Mucho revuelo con #nutrispoon de #nutriben. A este paso va a ser trending topic. Saber que ha sido desarrollado por un equipo multidisciplinar de ingenieros, programadores y psicólogos, entre otros, por mucho que os parezca una noticia de @elmundotoday ;-) — Nutriben (@FamiliaNutriben) 8 de marzo de 2018

Pues ahora poneros a trabajar como no hacer productos que provoquen obesidad infantil, sería un puntazo — Mirian Llorente G (@mirillogi) 10 de marzo de 2018

El problema es que un niño tiene que ser consciente del acto de comer. Tiene que ver la comida, volcar sus sentidos en ella, atender a su percepción de hambre y saciedad... Todo esto forma parte de su aprendizaje y relación con la comida, y entretenerlo de esta forma lo impide. — Nuria Fernández (@Nuria_nutricion) 10 de marzo de 2018

Donar menjar als més menuts de la casa sempre ha estat una tasca complicada i una mostra de l'enginy dels pares per aconseguir-ho. Un dels clàssics utilitzats en aquesta tasca és recórrer a la tècnica de l'avió. Ara una marca especialitzada en productes per a nadons està estudiant treure al mercat un nou invent perquè mengin sense problemes.Nutribén presenta "Nutrispoon", una cullera hologràfica per a distreure els més petits perquè mengin. Aquest element es basa en un suport que es connecta al mòbil i que mostra imatges perquè els petits obrin la boca sense massa resistència. Segons la marca, "t'ajuda a alimentar el teu nadó".Com era d'esperar, la xarxa ha dit la seva i ha carregat amb força contra l'invent. La mateixa companyia ha dit que només és un prototip i que ha estat creat per un equip d'enginyers, psicòlegs i programadors. Amb to graciós, Nutribén ha fet una piulada dient que amb l'enrenou que s'ha generat aviat serà trending topic i ha clos el comentari dient que l'invent és real "per molt que us sembli una notícia d'El Mundo Today".Més de 1.600 persones han demanat la retirada del prototip de cullera de la marca a través d'una campanya engegada a change.org. Aquestes són les reaccions de la xarxa a l'invent de Nutribén: