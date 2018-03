La increïble (i inspiradora) història d'una àvia i el seu net paralític

Shi Yuying i el seu net, camí a l'escola. Foto: Youtube

Shi Yuying és una dona xinesa de 76 anys que cada dia camina 24 quilòmetres empenyent la cadira de rodes del seu net Jiang Haowen, un nen de 9 anys amb paràlisi cerebral. L'àvia no falla mai, i faci sol o plogui, sempre acompanya el petit fins a l'escola.Abans feien el mateix camí en bicicleta, però fa uns anys el govern xinès va donar una cadira de rodes al menor per facilitar-li el seu dia a dia. Segons expliquen diversos diaris locals, Shi Yuying és l'únic familiar que Jiang Haowen té a prop, ja que la seva mare va marxar quan ell era petit i el seu pare treballa fora per poder-lo mantenir.Malgrat tenir 76 anys, l'àvia del petit assegura que "mentre tingui forces" seguirà endavant i farà tot el possible perquè el seu net tingui una educació. "Tot i que el Haowen no pugui moure's amb llibertat és un nen molt intel·ligent", ha explicat Shi Yuying en una entrevista. Sens dubte, tots dos són un exemple d'esforç i superació.