​VÍDEO Buenafuente entrevista Mercedès Milà i s'acomiada llepant-se el dit

“Tinc una idea per acabar. Provaré el teu sabor. No ho he fet mai, lleparé la melmelada que m'has portat i et diré si estàs bona o no”. Així es va acomiadar el passat dimarts Andreu Buenafuente, al seu programa Late Motiv , de Mercedes Milà, després d'una entrevista molt divertida i força pujada de to.I Buenafuente ho va fer. Va llepar la melmelada i va descriure Milà, en una definició que va estar a punt de travessar algunes línies vermelles: “Bé, madura però energètica, un puntet just de dolç, però a la que t'acostumes et dona àcid”.La trobada entre els dos monstres de la comunicació no va decebre ningú. Milà va parlar de la seva sortida de Gran Hermano i no es va tallar un pèl en cap de les preguntes que li va fer Buenafuente, com quan va parlar de Juan Luis Cebrián, a qui va qualificar d'”avariciós”Podeu tornar a veure l'entrevista sencera al vídeo de sota.