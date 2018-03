​VÍDEO Lory Money s'atreveix ara amb una versió de l'himne espanyol

Lory Money es tot un fenomen a Youtube. El cantant senegalès es va fer famós amb el programa de TV3, APM , que va mostrar el seu primer treball anomenat Ola K ase, un vídeo que ja té més de 12 milions de visualitzacions a Youtube. Després va triomfar amb un rap dedicat al president de la Generalitat, titulat Lory Puigdemoney, independent L'artista ha tornat aquest dimecres a l'APM, on ha estat convidat a la secció “La televisió és cultura”. Lory Money ha cantat, en primícia per al programa d'humor, la seva particular versió de l'himne espanyol, de la mateixa manera que va fer Marta Sánchez El músic senegalès també explica com va passar de guanyar-se la vida com a manter després d'arribar a Espanya en pastera a convertir-se en un popular raper.