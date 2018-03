Denuncien que les dones han de pagar el doble que els homes per aquest mateix producte

Atentas al fraude de la 'tasa rosa'. Maquinillas de afeitar "para mujeres": idénticas al resto pero hasta un 171% más caras https://t.co/6FZqTiGza8 — FACUA (@facua) 6 de març de 2018

L' organització de consumidors Facua ha analitzat les maquinetes d'afaitar que es venen en diferents supermercats de Catalunya i l'estat espanyol i ha descobert que hi ha una diferència de preu de fins a un 171% en funció de si estan destinades a homes o a dones. És a dir, les dones paguen més de doble per un producte que és pràcticament igual -en la majoria de casos l'únic que canvia és el color-.Per demostrar aquest increment de preus Facua ha comparat les maquinetes d'afaitar de set marques en quatre supermercats diferents: Lidl, Alcampo, Carrefour i Dia. "La diferència més gran l'hem trobat a Carrefour on el paquet de deu maquinetes per a homes és de 85 cèntims, mentre que el mateix pack per a dones val 2,30 euros", assegura l'organització.Per intentar "amagar" aquesta variació en les tarifes molts comerços posen en seccions diferents aquests productes, per tal que ens sigui més difícil fer la comparació.