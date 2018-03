Helena, la catalana que triomfa a la «Voz Kids»

Helena durant la seua actuació a la Voz Kids. Foto: Tele 5

“La gent em diu que sóc friki, perquè a mi m’encantaria veure una apocalipsi zombi, perquè jo sé que sobreviuria, he vist tantes sèries que t’ensenyen com sobreviure, que sé que si tinc una arma i menjar, podria sobreviure”. Així es presentava aquest dilluns Helena Cruz, la noia de Sant Carles de la Ràpita de 14 anys que ha entrat a formar part del programa d’èxit la Voz Kids, de Tele 5.Els espectadors la van poder veure aquest dilluns a la nit en una actuació estel·lar a les audicions a cegues davant dels coaches que li ha permès entrar a formar part de l’equip de Rosario Flores. Ho va fer interpretant Chandelier, una de les cançons més famoses i dificultoses interpretades de la cantant australiana Sia. “Quan estava cantant la tornada i veia que ningú es girava pensava, ‘mare meva, ningú es gira’!” explicava Helena poc després de l'actuació.Però la seva sort va canviar quan Rosario Flores va decidir girar-se. “Jo no podia deixar de donar-me la volta, perquè aquesta noia canta molt, molt, molt! No podíem deixar-la escapar!”, exclamava eufòrica la cantant.Per la seva banda, Antonio Orozco va interessar-se per la procedència d’Helena, quan va saber que venia de la Ràpita va respondre: “De Sant Carles de la Ràpita?!, però si allà fa més vent que en qualsevol lloc del món! El vent ens l’ha portat aquí”, va afirmar.