​VÍDEO Els Mossos alerten d'una nova estafa de telefonia

Et demanen que truquis per aconseguir un premi, participar en un sorteig o pagar una factura? Vigila! Pot ser un número de tarifació addicional i et pot sortir molt car https://t.co/9AIAZuiz0p pic.twitter.com/RA1CnSJHK7 — Mossos (@mossos) 5 de març de 2018

“Et demanen que truquis per aconseguir un premi, participar en un sorteig o pagar una factura? Vigila! Pot ser un número de tarifació addicional i et pot sortir molt car”.És una alerta dels Mossos, que han publicat un vídeo a les xarxes socials on recomanen als usuaris no trucar als números que comencen per 803, 806, 807, 905 i 907, ja que comporten una retribució per la prestació d’uns serveis d’informació o entreteniment i, en conseqüència, tenen un cost força superior.La publicitat d’aquests serveis ha d'incloure informació sobre el preu màxim del minut –amb impostos inclosos– i les dades de l’empresa que gestiona el número, un fet que no sempre és habitual. “No us precipiteu a l’hora de fer trucades per participar en televots o en sortejos i concursos”, apunta la policia.Els Mossos també insten a desconfiar si no s’indica enlloc la identitat del prestador del servei i recorda que es pot demanar gratuïtament a la companyia de telefonia la desconnexió dels serveis de tarifació addicional.A més, expliquen que “si no esteu d’acord amb els imports facturats, teniu dret a pagar únicament la part que correspongui al servei telefònic habitual i deixar de pagar la part corresponent a trucades a números de tarifació addicional, sense que us puguin suspendre o interrompre el servei de telefonia bàsica”. I afegeixen: “En aquest cas, contacteu amb l’operador per comunicar-li la vostra disconformitat”.

Recomanacions dels Mossos als usuaris de telefonia