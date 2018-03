Ets capaç de resoldre el problema matemàtic que està tornant boig Twitter?

¿Eres capaz de averiguar la solución? Es más difícil de lo que parece. pic.twitter.com/6SOmiz62Bi — Juan Gómez-Jurado (@JuanGomezJurado) 3 de març de 2018

"Ets capaç de trobar la solució? És més difícil del que sembla". L'escriptor Juan Gómez-Jurado llançava aquesta pregunta el passat 3 de març acompanyada del següent enigma matemàtic:L'heu pogut resoldre? Si no podeu, tranquils, no sou els únics. Desenes d'usuaris de Twitter van debatre durant dies quina era la solució correcta i a quin número equivalia a cada dibuix.Encara que molts apostessin pel 15, el cert és que el resultat és 11, ja que si us hi fixeu a l'última fila només hi ha una sabata i el noi que apareix no porta cap xiulet penjat. Tenint en compte que el parell de vambes equival al 10, el jove al 3 i el xiulet el 2, aquesta és l'operació a resoldre: 5+ (3x2) = 11. Més avall teniu un vídeo on s'explica com resoldre el problema pas a pas.