VÍDEO El monumental cabreig d'Elton John amb un fan en ple concert

Saturday Night és, sens dubte, un dels temes més icònics d'Elton John. Assegut en el seu piano, l'artista és capaç de crear una atmosfera màgica que embogeix el públic assistent en els seus multitudinaris concerts. En la seva darrera actuació, però, Sir Elton John va viure una mala experiència durant la interpretació d'aquest mateix tema.A Las Vegas, fidel a les seves tradicions, va deixar pujar a l'escenari una vintena de fans per presenciar Saturday Night al voltant del piano. Un d'ells, però, es va passar de la ratlla i va allargar el braç en repetides ocasions per intentar tocar l'artista. John el va avisar un parell de vegades i també hi va intervenir un membre de seguretat. Davant la insistència del fan, el cantant britànic va decidir aixecar-se i abandonar l'escenari a mitja cançó.