Un jugador de l'Espanyol confon el llatí amb el català

Sublim. Leo Baptistao, nou ministre d'esports de Tabàrnia.

Boníssim (o tristíssim)!:



Els últims minuts estan començant a ser rendibles per a l'Espanyol. Un gol de Baptistao (vídeo, a sota), just abans del descompte, va permetre que els blanc-i-blaus marxessin amb un punt camp del Llevant (1-1). Baptistao va encertar i va posar les taules en un partit que els blanc-i-blaus haurien d'haver resolt molt abans. L'empat, però, no deixa content a cap dels dos equips.A fora del camp, Baptistao també va ser protagonista per una divertida anècdota. I és que el jugador brasiler va confondre una expressió llatina amb el català.Va ser a la zona mixta, quan un periodista li va demanar: “Gol in extremis, Leo?”. I Baptistao va respondre: “No entenc el català”.El periodista va insistir, com si no passés res, explicant que era un gol important perquè el partit ja semblava perdut. I el jugador va respondre que sí, que havien aconseguit salvar “un punt”.El lapsus del brasiler, com no podia ser d'una altra manera, ha provocat les rialles a les xarxes socials. Algun usuaria ja el situa com a ministre de Tabàrnia. Us en mostrem alguns exemples.