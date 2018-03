La trista piulada de Josep Pedrerol després de la victòria del Barça

Josep Pedrerol Foto: Jugones

El periodista Josep Pedrerol considera que la Lliga s'ha acabat. Ho ha dit en un breu missatge a Twitter en resposta a un usuari que li ha preguntat si creia que encara hi havia possibilitat que als de Valverde se'ls hi escapés el campionat."Ja no", ha assegurat el presentador del "Chiringuito", que no ha amagat la seva predilecció pels blaugrana en els darrers mesos després que s'especulés al seu mateix programa sobre de quin equip era. El Barça ha guanyat l'Atlètic de Madrid amb un gran gol de Messi de falta a la primera part que ha servit perquè els de Valverde es distanciïn a 8 punts del segon classificat, que són els matalassers.