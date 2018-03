Nova actualització i menys privacitat (encara) a WhatsApp

Continuen les novetats a WhatsApp. Si ets del que sol reenviar textos, fotos... has de saber que l'aplicació inclourà una nova eina per distingir si els missatges que envies els has escrit tu o has fet un "copiar-pegar" d'una altra conversa.Així doncs, segons informa el portal especialitzat WABanetaInfo , la famosa app avisarà els teus contactes cada cop que els hi reenvia un missatge. Per tant, si no vols que sàpiguen que has "copiat" el contingut, et tocarà escriure'l lletra per lletra.L'objectiu d'aquesta opció, que es posarà en funcionament d'aquí poc, és posar fi a les cadenes de rumors i a la informació falsa que circula per WhatsApp.