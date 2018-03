VÍDEOS Així van ser els millors moments del concert d'«OT» a Barcelona

Foto: @PalauSantJordi

I'm Still Standing con la mirada puesta en Aiteda. pic.twitter.com/PwQMzUf3qh — del 42% 💛 [HOY] (@teamaitana_ot) 3 de març de 2018

Aitana y Cepeda vuelven a hacer magia con ‘No puedo vivir sin ti’.⭐️ pic.twitter.com/gCf3tLe28F — Lewix | 42% (@lxwixx) 4 de març de 2018

Aquest dissabte, per fi, va arrencar l'esperada gira d'Operación Triunfo al Palau Sant Jordi de Barcelona. 17.000 persones van poder gaudir de tres hores de música en directe, on ni hi van faltar Tu Canción o Lo Malo.L'espectacle va començar amb I'm still standing cantada pels 16 concursants, un tema que va fer posar dempeus els fans. Aquesta, però, no va ser l'única cançó que van interpretar plegats: també van unir les seves veus amb Camina, A quién le importa i La revolución sexual -que va posar punt final al concert-.A banda dels temes grupals i els individuals, els espectadors van poder reviure els duets més mítics d'aquesta edició d'OT: City of Stars, d'Alfred i Amaia; Shape of you, d'Amaia i Roi; Lo Malo, d'Ana War i Aitana, i No puedo vivir sin ti, d'Aitana i Cepeda. Us deixem amb alguns dels millors moments del concert gravats pels fans: