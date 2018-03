VÍDEO Així funciona la justícia espanyola (segons «La vida de Brian»)

01/01/1970

Aspira a posar-se al capdavant del Consell de la República i pretén tenir influència política a Catalunya mentre internacionalitza el procés | El nom de Jordi Sànchez com a successor, frenat per la CUP i encaixat amb recels a ERC, estava damunt la taula des de la nit electoral i va prendre força en constatar que no desfaria el camí cap a Barcelona