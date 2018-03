La influencer Laura Escanes ha revolucionat les xarxes amb una confessió. Amb centenars de seguidors, la model catalana ha explicat –a través dels stories d’Instagram- que es va sotmetre a una operació estètica: es va retocar la part inferior dels llavis. També ha remarcat que el nas no se l’ha operat, sinó que té els seus trucs per posar en les fotografies.La jove diu que molts dels seus seguidors li han preguntat sobre les operacions estètiques i finalment “sense por” ho ha confessat. “Us ho he explicat perquè crec que amagant-ho crec que seria un tema tabú quan no hauria de ser-ho”, conclou Escanes.Escanes és una de les influencers catalanes més importants i va saltar als mitjans generalistes en protagonitzar el sonat casament amb el publicista i presentador Risto Mejide.