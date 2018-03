​El tic nerviós; què és i per què en tenim?

Els tics nerviosos són espasmes, moviments o sons sobtats, bruscs, curts i repetitius, que no es poden controlar voluntàriament. Es classifiquen per tipus (vocal, motor, o ambdós) i per la duració (crònics o transitoris).En una entrevista d' Infosalus (Europa Press) , Mayte Orozco Alonso, doctora en Psicologia i professora en el Màster d'Intel·ligència Emocional de la UCM, explica que els més freqüents (70% dels casos) són tics motors simples que afecten els ulls. Això es tradueix en picades d'ull, parpelleig o obrir-los desmesuradament.En segon lloc, hi ha els que afecten el cap i el nas (26%). Aquest són, per exemple, els que es mosseguen la llengua o els llavis, treuen la llengua, es llepen els llavis, o arrufen el nas. Els menys freqüents són els que afecten altres músculs, com el diafragma, que provoca expulsions sonores de l'aire.La doctora apunta que són fenòmens "bastant comuns" en la població en general, sobretot nens entre 6 i 10 anys. Habitualment són desencadenants per factors ambientals que provoquen una tensió extrema: ansietat o estrès.A vegades, també pot ser per cansament físic, esgotament o falta de son. Hi pot haver, trets obsessius-compulsius en la seva aparició, tot i que és més complicat, perquè l'origen és genètic.La majoria tenen una curta duració i solen remetre espontàniament. Tot i això, n'hi ha que poden ser crònics i duren més d'un any. Els transitoris oscil·len entre un mes o dotze mesos. La doctora remarca que la major part dels casos són lleus i marxen sols. En el cas que persisteixin i, a més, se n'hi sumin d'altres, es recomana consultar a un psicòleg o metge.