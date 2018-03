Tot allò que has d'evitar si vols fer un ou ferrat com cal

Fer un ou ferrat és molt senzill. Fer-lo bé ja és més complicat. I fer una elaboració perfecta és gairebé impossible. Poc sucós, massa oliós, massa fet, poc cuit... etcètera. Cada cuiner té els seus trucs personals i intransferibles a la cuina, però en aquest article, seguint les recomanacions bàsiques de diversos professionals recollides per RAC1, detallem aquells aspectes que cal evitar sí o sí per aconseguir un ou ferrat de matrícula.



1. Fer servir un mal oli. El suau d'oliva, sense haver estat utilitzat abans, és sempre la millor opció.



2. Poca quantitat d'oli i escalfar-lo poc. L'ou ha de petar quan el posem a la paella. És la millor via per aconseguir uns extrems cruixents.



3. No fer servir ous frescos. Com més fresc, més bo.



4. Trencar-lo malament. Una manera d'assegurar-nos un trencament net és fer-ho en un recipient a part, com a punt intermig abans de tirar a la paella.



5. No posar-hi sal. És clau que un ou ferrat no sigui insípid.



6. Estris vells. La paella ha de ser relativament nova o de bona qualitat per evitar que l'ou quedi enganxat i es trenqui.



7. No posar-hi oli a sobre. És important estar actius a la cuina i, en aquest cas, és vital "dutxar" l'ou amb l'oli calent de les vores.



8. Menjar-lo fred. És un clàssic: esperar massa per endur-se'l a la boca. L'ou s'ha de menjar abans que es refredi.