Cinc consells per evitar que el fred et faci malbé el mòbil

Sabíeu que el fred pot fer que la bateria del vostre mòbil es gasti més de pressa? O que la pantalla tàctil deixi de funcionar?Tant els mòbils Apple com els Android recomanen no fer-se servir en temperatures inferiors als 0°C, ja que es poden malmetre. Si voleu protegir els vostres smartphones del fred, aquests són els consells que us donen els experts:Versió sense playbuzz:1. Abriga'l: Si has de passar el dia fora i fa fred, el millor que pots fer és protegir el teu mòbil amb una funda de tela o de llana.2. No el deixis al cotxe. Intenta no oblidar-te el mòbil dins el cotxe. Potser et sembla que no, però l'interior dels automòbils es refreda molt de pressa. Així que, encara que només sigui poca estona, emporta-te'l.3. Guarda-te'l a la butxaca. Quan siguis al carrer, aquest és el millor refugi per protegir el teu mòbil.4. Escalfa'l abans d'encendre'l. Si el mòbil ha estat molta estona a baixes temperatures, és millor que l'escalfis una estona amb les mans abans d'encendre'l. Si el dispositiu s'engega quan encara està fred, es pot crear condensació en l'interior de la pantalla i provocar que deixi de funcionar correctament,.5. Fes servir el "modo guante": Com ja sabeu hi ha alguns guants amb dits "tàctils" que ens permeten fer servir el mòbil mentre els portem. El que potser no sabíeu és que molts mòbils incorporen una funció anomenada "modo guante", la qual podeu activar accedint a la configuració de pantalla. Aquesta opció augmenta la sensibilitat de la pantalla i fa que el mòbil funcioni més bé quan el fem servir amb guants.