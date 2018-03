La divertida esquela de Rubianes, avui que fa 9 anys de la seva mort

La esquela de Pepe Rubianes que hoy publica El Periódico!!! pic.twitter.com/Q8XyLgNxcI — Joan Vehils (@jvehils) 1 de març de 2018

Serà recordat per dir les coses tal com ragen , per l'enginy i la ironia, les riallades que se li escapaven després de deixar anar algun acudit, les paraules gruixudes i la seva naturalitat i habilitat dalt dels escenaris. Pepe Rubianes va morir un 1 de març de 2009, avui fa nou anys, quan en tenia 61, després que un càncer de pulmó l'apartés del seu últim espectacle, La sonrisa etíope Un any més, les “vídues” de Pepe Rubianes han tornat a recordar l'aniversari amb una esquela als diaris. En aquesta ocasió, han aprofitat per anunciar que l'humorista donarà nom a un carrer de la Barceloneta, tal com ha aprovat l'Ajuntament.Ho ha fet el “mateix” Rubianes: “Tornaré a estar per aquí. Al meu carrer, podreu prendre copes, sortir a pixar el gos, comprar gelats...”. L'humorista acaba dient: “Us estimo a tots (menys als fatxes)”.Les “vidues” de Pepe Rubianes són un grup d'amics de l'humorista, que integren, entre d'altres, Carles Flavià i Joan-Lluís BozzoNosaltres recordem l'efemèride amb alguns dels millors moments de l'humorista (vídeos, a sota). Podeu gaudir del dia que es va ficar amb l'"Espanya profunda", com ell va explicar a posteriori de l'entrevista amb Albert Om, i que li va costar un boicot a gran part de l'Estat i una visita al jutge. També recopilem els millors gags amb Andreu Buenafuente, que va ser un gran amic seu, i algunes imatges breus del seu espectacle Rubianes, solamente, entre d'altres.A Pepe Rubianes el teatre li venia de família. No només quan jugava a fer veure que era un capellà i celebrava l'eucaristia damunt de la calaixera d'una habitació. A la seva germana li donava el rol d'escolanet. També feia números improvisats a la pensió Rubí Prat, el negoci familiar, quan tenia 12 anys. Rubianes va néixer a Villagarcía de Arousa, Pontevedra, però de petit va venir a viure a Barcelona, on després estudiaria Filosofia i Lletres i participaria en grups de teatre universitaris.El 1977 va debutar a l'obra No hablaré en clase, de la companyia Dagoll Dagom, amb qui repetiria experiència l'any següent a Antaviana. Rubianes també prendria part en el recordat Operació Ubú dels Joglars i continuaria amb els seus espectacles: Pay-Pay, Ño, ¡Por el amor de Dios! o Ssscum!, entre d'altres. En destaca Rubianes, solamente , que es va estrenar el 1997 i va allargar-se durant sis temporades. D'altra banda, l'actor va crear i dirigir Lorca eran todos, sobre la vida i obra del poeta, a qui admirava. L'espectacle va desencadenar polèmica, igual que les seves declaracions televisives crítiques amb la unitat d'Espanya.