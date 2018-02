VÍDEO Un passatger mig despullat obliga a aturar un vol a Canàries

Un vol de la companyia Ryanair que volava de Londres a Tenerife es va veure obligat a desviar la seva ruta i aterrar a Marràqueix (Marroc) aquest cap de setmana, segons informa en exclusiva el diari britànic The Sun. No va ser per cap problema tècnic ni tampoc per les condicions meteorològiques. L'aterratge d'emergència el va provocar un passatger "amb accent britànic" que, sense cap motiu, va decidir treure's la roba en mig del trajecte i va amenaçar els membres de la tripulació amb agredir-los. "Si m'intenteu fer presoner un altre vegada us pegaré", va amenaçar.Un cop a Marràqueix el personal de l'aerolínia va aconseguir reduir el turista, que va ser tret de l'avió a la força mentre cridava tot tipus d'insults. Allà va ser detingut per la policia local.La companyia s'ha limitat a fer un comunicat reconeixent que va haver de desviar l'avió a causa de la conducta impròpia d'un passatger.