Així és la nova xarxa social que vol acabar amb Instagram i Facebook

Instagram, Facebook i Twitter són les xarxes socials més conegudes i utilitzades arreu del món. Sembla, però, que aquesta dada no intimida als creadors de Vero , una nova plataforma social disposada a guanyar les seves principals competidores i convertir-se en la més popular d'Internet. Per començar, i a diferència de la seva competència directa, Vero promet als seus usuaris no alterar l'ordre cronològic de les publicacions que apareguin al seu "mur" ni vendre les seves dades personals a empreses.Diuen que la xarxa social que més s'assembla a Vero és Instagram, ja que totes dues tenen un funcionament similar. Vero, però, a més de deixar-te publicar fotos i vídeos, també et permetrà compartir enllaços, recomanacions de restaurants, d'espais públics, de pel·lícules i de sèries. Així doncs, relacionarà de manera més directe els teus gustos amb el consum. És a dir, vincularà el que compartim amb formes d'accedir als nostres continguts o productes "preferits", dirigint-nos a webs on trobar i/o comprar el que ens interessa.Una altra diferència és que, a banda de tenir "seguidors", tal com passa a Instagram, podràs classificar els contactes en tres grups: amics íntims, amics i coneguts. D'aquesta manera tindràs l'oportunitat d'escollir amb quin d'aquests tres col·lectius vols compartir cada una de les teves publicacions. Un cop hagis pujat un contingut, els teus "followers" podran fer "like" i deixar comentaris. A més, Vero també inclourà un sistema de missatgeria privada perquè puguis parlar amb els usuaris que vulguis de manera més íntima.Finalment, també cal destacar que per utilitzar Vero caldrà pagar. Com ja s'ha dit abans, aquesta plataforma no farà negoci amb les teves dades ni tampoc té previst incloure publicitat, per tant, la seva font de finançament seran els usuaris. De moment els seus creadors han anunciat que fins que no aconsegueixin un milió de persones registrades l'aplicació serà gratuïta. Quan arribin a aquesta xifra, ja es veurà quina tarifa posen.