La imatge que et farà perdre les ganes de menjar Nutella

La Nutella torna a estar al punt de mira. El motiu? Un usuari de Reddit ha compartit una imatge del Centre de Consum d'Hamburg on es pot veure un envàs d'aquest producte i les "proporcions" de cada un dels seus ingredients. Tal com s'observa en la foto, la meitat de la Nutella és sucre, una quarta part avellanes, cacau i llet en pols i la resta oli de palma -un dels productes més criticats pels experts en nutrició-.De fet, les autoritats sanitàries desaconsellen consumir aliments que portin aquest tipus d'oli si ha estat refinat a més de 200 graus, ja que pot ser perjudicial per a la salut.Ara bé, segons explica Ferrero, la marca propietària de Nutella, la crema de cacau que ells fabriquen és "totalment segura", ja que durant el procés d'elaboració no se supera en cap cas la temperatura esmentada. Sigui com sigui, el debat al voltant d'aquest producte torna a estar obert.