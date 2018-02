VÍDEO La poc concorreguda manifestació per Tabàrnia enriola la xarxa

Si os dicen que eran 1000.000 en la mani de esa chorrada, no os lo creáis👉👉 eran 20 #tabertarats.

No ha venido nadie del país vecino.🤣🤣🤣@enoticiescat 'Tabàrnia' punxa https://t.co/Nc8nuDMzxX — Ricard #Apoderat 21D (@RicardForty) 25 de febrer de 2018

Tabarnia es un movimiento de masas: pic.twitter.com/aD4bjyn9Jq — Bernat Castro (@Berlustinho) 25 de febrer de 2018

Tabarnia colapsa el centro de Barcelona para recibir al rey español. Luego se fueron al bar Pepito y comieron bocata calamares. Diós! #MWC18 pic.twitter.com/OTp8FCDXix — RauxaCat (@RauxaCat) 25 de febrer de 2018

- Islas Pitcairn, con una población de 45 personas, era el país más pequeño del mundo.



- Tabarnia, en caso de independizarse sería el nuevo país más pequeño del mundo.



📸 Estos son los 20 taberneses que se han manifestado hoy: pic.twitter.com/TC9QgsNJtD — CENSURAT NEWS (@MNAnoticies) 25 de febrer de 2018

Ostres si ha estat impressionant. Jo ho he vist al costat de l’estàtua de Rafael Casanova. Per A3, TV1, T5... uns milers de persones. Per TV3 la veritat, més mossos que tabernesos o, en lapao, tabarricas. pic.twitter.com/u4NUoRIdeN — Òscar Chic i Giménez (@Tanscari) 25 de febrer de 2018

Arribats a aquest punt, no ens queda una altra que enterrar l'estelada i acceptar la derrota. Esto es Tabarnia. Ens rendim 🙌🏼 pic.twitter.com/2ENXUMgtoE — Jose Téllez (@JosepTellez) 25 de febrer de 2018

Tabarnia manda y no tu panda pic.twitter.com/6Dj4zAPxDo — NaKi #CDR (@NaKiSeRGi) 25 de febrer de 2018

Multitudinaria manifestación hoy en Barcelona por la libertad de Tabarnia.



Preocupante ascenso popular. pic.twitter.com/PcGLx9l3gL — Диего 🇷🇺🎗️ (@DPucela1521) 25 de febrer de 2018

La poc concorreguda manifestació convocada aquest diumenge per Tabàrnia ha enriolat la xarxa. Diversos usuaris han destacat el baix nombre de participants en la convocatòria, en una concentració que, segons l'organització, havia de ser la prèvia de la gran manifestació del 4 de març. A continuació, els seus seguidors han anat a rebre el Rei Felip VI.Tabàrnia és un concepte que neix de la suma dels noms de Tarragona i Barcelona, les dues demarcacions on més força tenen C's, PSC i PP. Els seus impulsors són l'entitat Barcelona is not Catalonia i a la seva web asseguren que són "més d'un centenar d'agrupacions, associacions i empreses", així com persones a títol particular, que estan en contra de la independència i defensen que aquest territori s'hauria de constituir en una comunitat autònoma independent dins d'Espanya.