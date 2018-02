La xarxa esclata per la presència d'un membre de VOX al «FAQS» de TV3

Volem ser més papistes que el Papa convidant, en nom de la pluralitat, a periodistes d’Ok diario y membres de VOX i que a sobre s’erigeixen en defensors de la democracia #FAQSfuraTV3 — Francesc Oñate (@Onate_Kiko) 25 de febrer de 2018

#FAQSfuraTV3 em sap greu dir-ho, però si porteu a algú tan despreciable, ofensiu, mentider i demagògic com el Sr. de Vox, com a mínim confronteu-lo amb preguntes q el posin en evidència. Periodisme fluix i tou q fomenta la banalització. — Piu Piu (@homoave) 25 de febrer de 2018

Obvi q les tertul-lies de TV3 han de ser plurals i reflectir diversitat ideològica i discrepància. Prò donar veu en "primetime" a un fanàtic feixista, líder d'un partit residual ultradretá, xenòfob, homòfob. abanderat de l'odi i l'intolerància, no és pluralitat, és jugar amb foc. pic.twitter.com/xeInt6yPmD — Xavier F. Domènech (@xavidomenech99) 24 de febrer de 2018

#FAQSfuraTV3 espero que TV3 em convidi un dia al Preguntes Freqüents (amb la meva amiga i companya de promoció, Sara González). Tinc jo més seguidors al Twitter que votants té el de Vox que va sortir ahir. — Un respeto a las canas (@Jordi105) 25 de febrer de 2018

Que li passa a la presentadora de preguntes freqüents? Porta a feixistes de VOX i no defensa la tv que li paga. — LOURDES B. (@LOURDES69462621) 24 de febrer de 2018

Y hoy un imbécil de VOX en el Preguntes Freqüents. Estoy hasta el coño ya. No pienso verlo. — en joan petit 🏳️‍🌈 (@entretotestot) 24 de febrer de 2018

La presència de l'advocat i secretari general de VOX Ortega Smith al programa de TV3 Preguntes Freqüents va encendre la xarxa aquest dissabte al vespre, amb molts telespectadors que van criticar el fet que se'l convidés per explicar la postura del partit d'ultradreta.Aquest exerceix com a acusació particular en la causa contra l'independentisme que jutja al Tribunal Suprem Pablo Llarena, i que implica els secretaris generals dels partits independentistes, a més del president i el vicepresident del Govern, els presidents i portaveus parlamentaris d'aquests grups, membres del Govern i els presidents dels partits i els líders de l'ANC, Òmnium i l'AMI.La tensió, però, no només es va veure a la xarxa, sinó també al plató del programa, on Pilar Rahola va fer la cobra i va evitar donar dos petons a l'advocat de VOX.