VÍDEO Les grans «influencers» catalanes es despullen per reivindicar els seus cossos

"Respecte". Així es titula el vídeo que Dulceida ha publicat a Youtube per demanar que "deixem de jutjat els cossos d'altres dones".Al clip, Aida Domènech, Alba Paul i Laura Escanes, entre altres influencers, expliquen quins són els seus complexos i el que altres dones han dit sobre el seu físic. Ho fan en roba interior i mostrant el seu cos sense manies. I és que precisament això és el que vol transmetre el vídeo: ens hem de mostrar sempre tal com som, diguin el que diguin de nosaltres.Al vídeo, per exemple, Laura Escanes confessa que l'han criticat perquè "té cel·lulitis", mentre que a Dulceida li han recomanat que vagi al gimnàs "perquè està gorda". En fi, com se sol dir: "a palabras necias, oídos sordos".