És veritat que es poden llegir els missatges eliminats de WhatsApp? Ho comprovem

Fa uns mesos WhatsApp incorporava la possibilitat d'eliminar els missatges. D'aquesta manera, doncs, el destinatari ja no podia veure el contingut i només rebia un avís on se l'informava que el missatge havia estat esborrat.Doncs bé, heu de saber que, diversos usuaris van informar que hi havia una manera de visualitzar els continguts eliminats. Tal com asseguraven diversos mitjans, només calia citar o respondre el missatge eliminat i "t'apareixia" la frase o paraula esborrada.Ara bé, és veritat? Aho hem comprovat i hem vist que no, un cop eliminat el missatge no es pot respondre i, per tant, no es pot veure. L'única manera de què el que has escrit no quedi "eliminat del tot" és que el destinatari hagi llegit el que li havies enviat i t'hagi començat a respondre abans que ho esborressis. Si ho fa, el teu missatge apareixerà en la seva resposta, tal com es pot veure en aquest vídeo que us hem preparat.