La policia es veu obligada a desmentir un «truc» per si et volen atracar

¡Circula de nuevo y sigue siendo #BULO! Si en un cajero metes tu PIN al revés, no sabemos qué pasará😨... pero a nosotros seguro que NO nos avisará. pic.twitter.com/7OnFHSEuuS — Policía Nacional (@policia) 21 de febrer de 2018

"Si en un caixer poses el teu PIN al revés, no sabem què passarà però a nosaltres segur que no ens avisarà". Aquesta ha estat la manera com la policia espanyola ha informat d'un "truc" que suposadament t'ajuda a informar les forces de seguretat si t'estan robant mentre treus diners en un caixer.Aquest, que fa temps que corre per les xarxes, consisteix en prémer el nostre número secret del revés perquè el banc informi que estàs essent atracat. Res més lluny de la realitat, tal com han expressat al seu compte de Twitter adjuntant un missatge que et pot haver arribar per diverses vies com WhatsApp.