Els Mossos alerten d'un perillós missatge que pretén robar-te les dades personals

Els Mossos d'Esquadra han emès una alerta a través de les xarxes socials per advertir d'una nova onada de correus electrònics falsos que pretenen accedir a les teves dades personals. En aquest cas, suplanten la identitat del banc BBVA i demanen que accedeixis a un enllaç per consultar un nou missatge rebut.La policia catalana avisa que es tracta de la tècnica coneguda com a pishing, que consisteix a fer-se passar per una entitat coneguda per l'usuari i muntar-li la trampa. Així doncs, si reps un correu com el que pots veure a continuació, esborra'l immediatament.