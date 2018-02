VÍDEO El català Oriol Garrell brilla a «La Voz Kids»

Aquest dilluns s’ha estrenat la 4a edició del concurs televisiu La Voz Kids , i ho ha fet amb presència pallaresa. La del jove de Sort, Oriol Garrell, cantant del grup Singatalla. L'Oriol, carregat amb la seva guitarra, va escollir la cançó Men in the Mirror, de Michael Jackson, per seduir el jurat.I tant va ser així que als pocs segons de començar a cantar, Melendi ja va pitjar el polsador per tenir-lo al seu grup. Després va ser Rosario Flores qui va fer girar la seva cadira. La d'Antonio Orozco, en canvi, no es va girar fins al final de l'actuació. En el moment d'escollir el grup per formar part -el del Melendi o el de la Rosario-, l'Oriol, que diu que té com a referent Justin Bieber, va decantar-se per la filla de Lola Flores.En fer les valoracions, Melendi va destacar la seva veu i el fet d'incorporar alguns tocs personals. De la seva banda, Rosario va dir que el jove de 14 anys té una brillantor "preciosa" igual que el seu timbre de veu.

Podeu veure l’actuació de l'Oriol Garrell en aquest enllaç.