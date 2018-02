​VÍDEOS Avui, Dia Internacional del Gat, amb els més afectuosos i divertits del món

Avui, Dia Internacional del Gat, volem recordar-vos que són molt més que mascotes, són els vostres amics i companys, un més de la família. Cuida’ls i respecta’ls #NoSocUnPeluix #DiaInternacionalDelGato pic.twitter.com/kZSSyB1IDE — Mossos (@mossos) 20 de febrer de 2018

Avui, 20 de febrer, se celebra el Dia Internacional del Gat. Ho celebrem amb diversos vídeos que han esdevingut virals. En un, es pot veure una selecció dels “gats més afectuosos del món”. En els altres, algunes de les escenes més divertides protagonitzades per gats.Els Mossos d'Esquadra també han tingut un record per als gats, que són "més que mascotes, els vostres amics i companys, un més de la família". La policia ha recomanat en un tuit cuidar-els i respectar-els.La celebració s'escau en 20 de febrer perquè aquest dia, de l'any 2009, va morir Socks, un gat que va adoptar la família presidencial nord-americana durant el mandat de Clinton (1993-2001). El gat es passejava diàriament per la Casa Blanca i els nord-americans li van agafar un simpatia especial.