VÍDEO Els tòpics del castellà a Catalunya, desmuntats en un irònic viral

Dónde he aprendido a hablar castellano? pic.twitter.com/wfKjb9mL4t — Pol Gise (@PolGiseVine) 18 de febrer de 2018

La polèmica va transcendir en paral·lel a la trobada que van mantenir aquest dijous Mariano Rajoy i Societat Civil Catalana, una organització espanyolista contrària a la immersió lingüística a l'escola catalana. Va ser el secretari d'Estat d'Educació, Marcial Marín, qui va confirmar que el govern espanyol estudiava introduir una casella perquè els pares i mares escollissin el castellà com a llengua vehicular durant la preinscripció escolar , a finals del mes de març. I el ministre d'Educació, Íñigo Méndez de Vigo, ha constatat aquest divendres que la Moncloa estudia canviar el model d'immersió lingüística.Com era d'esperar la notícia va generar desenes de missatges a les xarxes socials, entre ells el de l'usuari @PolGiseVine, que va publicar un vídeo a Twitter desmuntant alguns dels tòpics que hi ha sobre el castellà a Catalunya. "Hola, me llamo Pol y llevo dos noches sin poder dormir, porque estoy ahí runrún, pensando dónde coño he aprendido yo a hablar castellano. Os juro que no lo sé. Porque claro he estudiado en Cataluña", comença dient el noi, que ja s'ha convertit en tot un fenomen viral.