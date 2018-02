La genial carta d'una nena de 7 anys a Zara

Amb només 7 anys la londinenca Eliza Brichto té les coses clares. Odia anar amb vestits i seguir els canons de bellesa. És per això que ha proposat a Zara ser model de la seva línia per a nens.Aquesta és la carta que ha enviat a la famosa companyia amb la seva petició:"Estimat Zara,Em dic Eliza i tinc set anys. T'escric perquè m'agradaria ser model de Zara Boys. Segurament pensaràs que és una mica estrany que una nena porti roba de nen, però deixa'm que t'expliqui una història. Quan tenia 4 anys vaig anar a Zara Girls i no em va convèncer la roba. Després, però, vaig fer un cop d'ull a la secció de nens i em va encantar. Ara només compro roba allà. Sóc la teva fan número 1, per favor, accepta la meva oferta. "Segons ha explicat la seva mare al Daily Mail , Eliza Brichto va decidir que volia ser model de Zara per mostrar a les altres nenes que elles també podien vestir amb roba "de nens" i, amb definitiva, anar com els hi vingués de gust. Ara totes dues esperen resposta de la popular marca de roba.