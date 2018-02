VÍDEO SuperShe, l'illa on només poden entrar dones

Hi ha milers de destinacions on anar de vacances, però fins ara mai s'havia vist un indret com l'illa SuperShe . Segurament us estareu preguntant que és el que la fa diferent de la resta. La resposta és simple i clara: és l'única illa del món només per a dones. O dit d'altra manera, l'entrada als homes està prohibida.La "fundadora" d'aquesta destinació de vacances, que es troba davant de la costa de Finlàndia, vol oferir un espai on les dones es puguin "centrar en elles mateixes", segons ha explicat a The New York Post.Això sí, poder visitar l'illa SuperShe no és fàcil. Totes aquelles dones que vulguin anar-hi de vacances han de registrar-se al web, sotmetre's a un procés de sol·licitud i tenir una entrevista amb la fundadora. El preu, a més, tampoc és massa assequible: passar-hi una setmana val gairebé 3.000 euros!