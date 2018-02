Aquestes són les cinc professions que no existiran el 2050, segons els experts

Tren avariat a Sabadell Nord. Foto: José Peláez

Hi ha professions que estan perill pels continus avanços tecnològics que ens van la vida més fàcil però alhora provoquen que es perdin alguns llocs de treball i també especialitzacions. Un estudi de Cursos.com posa de manifest que l'aparició d'Internet i els smartphones són part dels culpables d'aquestes més que probables desaparicions.Algunes professions no podran resistir ni sobreviure al món canviant de la tecnologia. En el seu dia, el lleter o l'operari de telègraf ja van patir-ho i molta gent els coneix ara pels llibres d'història. De cara al 2050 desapareixeran almenys cinc oficis. De quins es tracta?

La xarxa ha permès al sector reinventar-se, abaixar preus i arribar de manera més precisa i eficient al consumidor. Les agències tradicionals van tancant i els agents de viatges van passant a la història a poc a poc, i el 2050 s'estima que no en quedarà rastre.Les entitats bancàries cada cop redirigeixen més la gent a fer els seus tràmits via internet. De fet, en les mateixes oficines fa temps que posen lectors de cartilles per alleugerir la càrrega del personal. D'aquí a uns anys tot serà automàtic als bancs, o es gestionarà via Internet.Les grans companyies cada cop fan servir més la tecnologia per suplir els serveis que abans sempre exercien els teleoperadors. Amb la millora del reconeixement de veu i amb els avanços en la Intel·ligència Artificial aquest gremi està abocat a desaparèixer d'aquí a tres dècades.Els grans supermercats ja estan implantant sistemes automàtics de cobrament, com ja passa en alguns establiments de Bonpreu, Ikea o Decathlon. El 2050 els caixers de supermercat no seran més que un record.Els trens es conduiran de manera automàtica. Cosa que passa amb els petits trens de transbord de certs aeroports. Com indiquen al portal web que ha difós aquesta informació, en aquests moments, la feina de maquinista segueix viva més que res per seguretat.