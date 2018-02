L'antic calendari que serveix aquest 2018

Un calendari de l’any 1990 serviria aquest 2018. I és que el calendari es repeteix dia a dia cada 28 anys. "L'únic patró del calendari és que es repeteix cada 28 anys. Aquest número és el mínim comú múltiple de 4, el que dura el cicle d'anys de traspàs, i 7, els dies que té la setmana", diu en un article del Museu de Ciències i Arts Aplicades de Sidney (Austràlia) el matemàtic Nick Lomb.Un any normal es compon de 52 setmanes de 7 dies, més un dia de propina, és a dir, 365 dies. Si aquest dia de més no existís, el calendari es repetiria sempre. A causa d'aquest dia extra, l'any següent a un any que comenci en diumenge començaria en dilluns, el següent en dimarts i el següent a dimecres.Segons el web W hen can i reuse this calendar? , el calendari del 2018 es podran tornar a fer servir els anys 2029, 2035, 2046, 2057, 2063, 2074, 2085, 2091, 2103, and 2114. I per altra banda, per enguany, es podria reutilitzar els del 2007, 2001, 1990, 1979, 1973, 1962, 1951, 1945, 1934, and 1923.