Com evitar que Instagram avisi els teus contactes que has fet captura de les stories

Instagram ja ha començat a avisar els usuaris quan algú fa una captura de pantalla de les seves stories. Feia temps que la rumorologia al voltant d'aquesta xarxa social apuntava en aquesta direcció i de mica en mica s'està fent realitat.



És a dir, ja hi ha persones que en fer captures de les stories han rebut una notificació explicant-los que avisaran l'usuari afectat. Si sou dels que rebeu aquests avisos, sapigueu que hi ha trucs per evitar-los.



El primer i més senzill és el d'utilitzar el mòbil en mode avió quan feu captures, ja que en no tenir l'internet connectat, Instagram no podrà enviar la notificació. L'altre, una mica més laboriós, és fer servir la versió web de la xarxa social, en comptes de l'app mòbil.