VÍDEO Un noi català fa una aposta i es tatua la cara de Puigdemont en un lloc poc pràctic

Un noi català de 19 anys s'ha tatuat la cara de Puigdemont en una galta del cul. Segons ha explicat Coreh López, el seu tatuador, a RAC1 el jove va acudir al seu centre després de fer "una aposta" amb els amics.El jove, però, no només va decidir gravar-se la cara del president per complir la seva promesa, sinó perquè admira com ha actuat. "No sóc independentista, però la figura de Puigdemont em crida l'atenció. Jo crec que li ha pres el pèl a tot el món, desmarcant-se del pla. I això per mi el converteix en un heroi", ha detallat el jove català a El Periódico Sigui com sigui, la broma li ha sortit cara: el tatuatge li ha costat prop de 700 euros i sis hores de patiment.