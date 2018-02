VÍDEO Pedrerol carrega contra Guardiola per «fer política» i se li gira en contra

¡OJO! PEP GUARDIOLA vuelve a HACER POLÍTICA durante una ENTREVISTA. #JUGONES pic.twitter.com/Q8G9Fzsk1V — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 13 de febrer de 2018

sin CINISMOS, Q LOS DEL #CHIRINGUITO CUANDO LES PLACE también HABLAN DE POLÍTICA ji ji 🤣🤣🤣💋😎 — Vampiro (@vanpiro58) 13 de febrer de 2018

A Guardiola LE PREGUNTAN y él RESPONDE. Sobre futbol y política. Pedrerol hoy lo saca en su programa, pero no cuando bate todos los records en la Premier. ¿Por qué le tendrá tanto odio? #JUGONES — Óscar Méndez (@Oscarmg24) 13 de febrer de 2018

El periodista Josep Pedrerol ha tornat a parlar de Pep Guardiola en el programa Jugones de La Sexta . No ho ha fet, però, per destacar que el tècnic català està trencant tots els registres de la Premier League o per haver deixat ja sentenciada l'eliminatòria dels vuitens de final de la Champions League. Ha fet referència a Guardiola perquè aquest va defensar, novament, que els presos polítics catalans han d'estar en llibertat.Amb l'habitual to editorialista de les seves presentacions, Pedrerol etziba que "Guardiola torna a fer política, torna a parlar dels presos polítics". Seguidament, dona pas al vídeo, però oblida recordar que l'exentrenador del Barça fa referència a Cuixart, Sànchez, Junqueras i Forn quan el periodista li pregunta pel llaç groc. No pren, en cap cas, la iniciativa.La xarxa no ha tardat a refrescar la memòria al polèmic periodista esportiu. Molts usuaris li recorden que barrejar política amb esport forma part de la tònica habitual del seu programa i que parlar de Guardiola només quan fa declaracions sobre Catalunya i obviar les seves fites esportives és, també, una altra manera de polititzar l'esport.