La resposta de Sant Climent a les crítiques a Aitana d'«OT» per vestir amb un jersei groc

Aitana, a «Operación Triunfo»

Por ir vestida como le da la gana (jersey amarillo) y por salir en fotos donde salen banderas esteladas... los buitres atacan con el tema de la independencia pic.twitter.com/KVfoMUb1pE — Aitana Ocaña OT 🍯❤👑 (@AitanaOcanaOT) 10 de febrer de 2018

Aitana, una de les finalistes de l'edició d'enguany d'Operación Triunfo, ha rebut l'embat de les xarxes socials després de publicar una imatge vestida de groc al seu compte d'Instagram. Concretament, la catalana i originària de Sant Climent de Llobregat va anar a signar el llibre d'honor de la ciutat amb un jersei d'aquest color. Al seu costat, l'alcalde del PDECat, Isidre Sierra, portava el llaç groc per la llibertat dels presos polítics. A causa d'aquest gest, va començar a rebre crítiques per les seves (possibles) idees polítiques, que en cap cas ha exposat durant el programa.A causa de la polèmica que s'ha aixecat, el mateix Ajuntament de Sant Climent ha emès u n comunicat on manifesta que "en cap cas la recepció era un acte de caire polític i que la vestimenta escollida per la cantant i el seu color en cap cas es poden atribuir a una voluntat política o reivindicativa responent, exclusivament, a la casualitat". "Si bé l’alcalde, Isidre Sierra, s’ha manifestat obertament independentista, cal desvincular tant les seves idees com els acords assolits en el Ple Municipal en aquesta matèria de les idees que pugui tenir l’Aitana".Més enllà, lamenten profundament "qualsevol altra interpretació malintencionada que es pugui fer d’un acte en el que, exclusivament, la voluntat era transmetre l’estima i l’orgull del poble de Sant Climent per la participació d’una de les seves veïnes en un concurs televisiu de la repercussió d’Operación Triunfo".