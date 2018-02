VÍDEO L'espectacular naixement d'un pop es fa viral

Veure com neix un pop en la naturalesa és molt difícil, però ara, gràcies a l'aquari de Virgínia, als Estats Units, ens n'hem pogut fer una idea molt exacte. I és que el passat 7 de febrer, el centre va retransmetre en vídeo com feien eclosió els ous d'un del seus pops. Un moment que ja han vist més de dos milions de persones i que s'ha convertit en tot un fenomen a les xarxes socials.En la reproducció, el pop mascle introdueix el seu òrgan copulador - un dels seus braços- a la cavitat del mantell de la femella, que fecunda els ous durant un mes. Després de la posta es preocupa dels ous protegint-los dels depredadors i crea petits corrents d'aigua al seu voltant per oxigenar-los. Poc després d'haver "parit", la femella mor de gana i, per tant, seran les seves cries qui repetiran més endavant el cicle reproductor.