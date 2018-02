Aprofitant que s'apropa Sant Valentí, el web de viatges TripAdvisor ha publicat un rànquing amb els hotels més romàntics del món.En la primera posició de la llista hi trobem el Maison Souquet, situat -com no podia ser d'altra manera- a París, la ciutat de l'amor-. El segon lloc és per l'exòtic Nayara Springs de Costa Rica i el tercer pel Lani's Suites de Luxe de Lanzarote (les Illes Canàries).A continuació podeu veure els 10 hotels més romàntics del món segons els usuaris de TripAdvisor. Vosaltres amb quin us quedeu?